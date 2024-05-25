الجيش الأميركيّ يعلن جنوح أربع سفن تابعة له قرب رصيف غزة العائم

أعلن الجيش الأميركيّ أنّ أربع سفن تابعة له تدعم عمل الرصيف العائم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، جنحت وسط الأمواج العاتية وأن جهود سحبها جارية.وقالت القيادة المركزية في الجيش الأميركي (سنتكوم) في بيان "لن يدخل أي أفراد أميركيين إلى غزة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وسيظل الرصيف يعمل بكامل طاقته"، مضيفة أن اثنتين من السفن راسيتان حاليا على الشاطئ قرب الرصيف، بينما ترسو السفينتان الأخريان على الساحل الإسرائيلي قرب عسقلان.