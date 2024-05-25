مسؤول في حماس نفى ما نشرته وسائل إعلام عن استئناف محادثات وقف إطلاق النار

نفى مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن استئناف محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة الثلاثاء.



وقال المسؤول لرويترز، تعليقًا على التقارير: "لا يوجد موعد".