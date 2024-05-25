مئات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين يتظاهرون في لوزان

تظاهر نحو 800 طالب مؤيد للفلسطينيين في شوارع لوزان في سويسرا التي انطلقت من جامعتها الحركة الاحتجاجية في البلاد المنددة بالحرب في قطاع غزة.



بدأت التظاهرة قرابة الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش (15,00 بالتوقيت المحلي) مع هتاف إحدى المتظاهرات "تحيا، تحيا فلسطين"، وردد المحتجون المشاركون بالتظاهرة العبارة وبلغ عددهم حوالى 800، حسبما ذكرت وكالة كيستون إيه تي إس للأنباء.



وقدّرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ 700 في حين أكد المنظمون أن 1500 شخص شاركوا في التظاهرة.



وتناوب طلاب من جامعة لوزان، ومن كلية الفنون التطبيقية في لوزان (EPFL)، وغيرها من الجامعات الناطقة بالفرنسية على التحدث مطالبين بمقاطعة أكاديمية للجامعات الإسرائيلية.



وسار النشطاء حاملين الأعلام الفلسطينية وواضعين الكوفية على أكتافهم، في وسط المدينة.



ورفع المتظاهرون شعارات بينها "حياة الفلسطينيين مهمة"، و"في فلسطين، الإنسانية هي التي تُغتال"، و"إسرائيل مجرمة، والولايات المتحدة شريكة"، حسبما أفادت الوكالة.



كما رفعوا شعاري "الحرية لفلسطين" و"فلسطين ستكون حرة من النهر إلى البحر". ويرى منتقدو هذا الشعار أنه معاد للسامية إذ ينكر وجود دولة اسرائيل.



وكان من المقرر أن تقام التظاهرة في العاصمة الفدرالية برن، ولكن بسبب عدم الحصول على ترخيص، قررت تنسيقية الطلاب من أجل فلسطين تنظيمها في لوزان، حيث سُمح بها.