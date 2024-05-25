بايدن مصمّم على عدم إرسال جنود أميركيين إلى أوكرانيا

جدّد الرئيس الأميركي جو بايدن التأكيد أنه لا يعتزم إرسال جنود أميركيين إلى أوكرانيا، منوّها بريادة الولايات المتحدة عالميا، في رد ضمني على خصمه الجمهوري دونالد ترامب الذي اتّهمه بأنه "ضعيف".



وقال، في خطاب ألقاه أمام خريجي كلية وست بوينت العسكرية في شمال نيويورك "ليس هناك جنود أميركيون يخوضون الحرب في أوكرانيا".



وتابع "انا مصمم على أن يكون الأمر كذلك، لكننا نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا، وسنبقى إلى جانبها".



وقال بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصفه سيد البيت الأبيض بأنه "طاغية وحشي" كان "واثقا من أن حلف شمال الأطلسي سينهار" بعد غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، لكن "على العكس من ذلك أصبح أكبر تحالف دفاعي في العالم أقوى من أي وقت مضى".



واستأنفت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا بعدما توقفت لأشهر عدة بسبب مشاحنات سياسية داخلية في الولايات المتحدة، في خضم هجوم روسي في خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.



ونوّه بايدن بالدور الذي تؤديه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى "انخراط في دبلوماسية طوارئ" سعيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس والإفراج عن رهائن تحتجزهم الحركة الإسلامية الفلسطينية منذ هجوم شنّته في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وأيضا لإحباط هجوم غير مسبوق شنّته إيران ضد الدولة العبرية في 13 نيسان/أبريل.



وقال: "بفضل القوات المسلّحة الأميركية، نفعل ما وحدها الولايات المتحدة قادرة على فعله بصفتها أمة لا غنى عنها والقوة العظمى الوحيدة في العالم".