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حماس تقول إنها أسرت جنودا إسرائيليين في غزة وإسرائيل تنفي

أخبار دولية
2024-05-26 | 00:22
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حماس تقول إنها أسرت جنودا إسرائيليين في غزة وإسرائيل تنفي
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حماس تقول إنها أسرت جنودا إسرائيليين في غزة وإسرائيل تنفي


أعلن متحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتلي الحركة أسروا جنودا إسرائيليين أثناء القتال في جباليا في شمال قطاع غزة.

ولم يذكر المتحدث باسم كتائب القسام عدد الجنود الأسرى، ولم يقدم أيضا أي دليل على ما ذكره.

وفي رسالة مسجلة بثتها قناة الجزيرة قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام: "استدرج مجاهدونا قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا وأوقعوها في كمين داخل هذا النفق وعلى مدخله وانسحب مجاهدونا بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري لها".

ونفى الجيش الإسرائيلي ذلك.

وقال في بيان: "يوضح الجيش الإسرائيلي أنه لا وجود لأي واقعة اختطف خلالها جندي".

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