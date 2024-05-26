الرئيس التونسي يقيل وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية في تعديل وزاري مفاجئ

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية مساء السبت، إجراء تغيير حكومي مفاجئ شمل وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية.



وقرر الرئيس قيس سعيّد تعيين خالد النوري وزيرا للداخلية، خلفا لكمال الفقي الذي كان يعتبر مقربا منه، وفق ما جاء في بيان للرئاسة لم يوضح أسباب الإعفاء.