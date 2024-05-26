إطلاق نار على مدرسة يهودية في تورنتو ولا إصابات

تعرّضت مدرسة يهوديّة للبنات في تورنتو بكندا في ساعة باكرة صباح السبت لإطلاق نار لم يسفر عن إصابات وفق ما أعلنت الشرطة، في واقعة تأتي على خلفيّة التوتّر المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط.



وقُبيل الساعة الخامسة صباحا، أطلِقت أعيرة ناريّة على مدرسة "بايس تشايا موشكا" الابتدائيّة للبنات في حيّ نورث يورك شمالي المدينة.



وقال مفتّش الشرطة بول كراوتشيك في خلال مؤتمر صحافي إنّ المشتبه بهم خرجوا من سيّارة داكنة اللون و"فتحوا النار على المدرسة وألحقوا أضرارا بواجهة المؤسّسة".



وأضاف كراوتشيك: "لن نتجاهل الأدلّة وما حدث هنا وما الذي كان هدفا لإطلاق النار. لكن في الوقت نفسه سيكون من الخطأ الاكتفاء بمجرّد إطلاق تكهّنات في هذه المرحلة".