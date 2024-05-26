زلزال بقوة 6,3 درجات قبالة أرخبيل فانواتو

وقع زلزال قوي بلغت شدّته 6,3 درجات قبالة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادئ الأحد، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركيّة، من دون أن يتسبب بإطلاق تحذير من خطر حصول تسونامي.



ورصِد الزلزال الساعة 9,23 بالتوقيت المحلي (22,23 ت غ السبت) على عمق 29 كيلومترا في البحر، على بُعد حوالى 83 كيلومترا شمال غرب عاصمة الأرخبيل، بورت فيلا.



وقال مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ إنّ الزلزال الذي وقع قرب مجموعة جزر ذات كثافة سكّانية منخفضة ليس متوقعا أن يتسبب في حدوث موجات مدّ عالٍ.



ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع أضرار في فانواتو.