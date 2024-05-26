رئيسا وزراء الصين واليابان يصلان إلى سيول لعقد أول قمة ثلاثية منذ خمس سنوات

يصل رئيسا وزراء الصين واليابان إلى سيول الأحد لعقد قمة ثلاثية هي الأولى منذ خمس سنوات ويُتوقع أن تركز على القضايا الاقتصادية بدلا من المسائل الجيوسياسية.



وبعد وصولهما إلى العاصمة الكورية الجنوبية، من المقرر أن يلتقي رئيسا الوزراء الصيني لي تشيانغ والياباني فوميو كيشيدا مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بشكل منفصل.



والاثنين يعقد الزعماء الثلاثة اجتماعا ثلاثيا هو الأول من نوعه منذ خمس سنوات.