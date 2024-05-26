مقتل 4 في هجمات أوكرانية على بيلغورود في جنوب روسيا

أعلن الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف جلادكوف أن الهجمات الأوكرانية التي وقعت أمس السبت أسفرت عن مقتل أربعة من السكان في منطقة بيلغورود بجنوب روسيا.



وقال جلادكوف على تطبيق "تلغرام" إن ثلاثة أشخاص قتلوا في قرية أوكتيابرسكي في هجوم بعدة صواريخ، مشيرا الى أن رجلا توفي بعد نقله إلى المستشفى.



وأضاف: "12 شخصا أصيبوا في واقعتي قصف، من بينهم طفل".



وفي قرية دوبوفوي، أدى هجوم إلى مقتل امرأة تعمل في حديقتها.



وقال جلادكوف إن بلدة شيبيكينو المتاخمة للحدود الأوكرانية تعرضت في وقت لاحق للقصف، حيث لحقت أضرار بنوافذ وأسطح العديد من المنازل.



ولفت في وقت لاحق الى أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 29 هدفا محمولا جوا.