مقتل 14 وإصابة العشرات في هجوم روسي على خاركيف بأوكرانيا

أعلن ممثلون للادعاء العام في أوكرانيا أن هجوما روسيا استهدف متجرا كبيرا مزدحما لأدوات الحرف اليدوية في مدينة خاركيف أسفر عن مقتل 14 وإصابة عشرات آخرين، في ارتفاع لعدد القتلى بعد أن تعرضت ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا لهجومين أمس السبت.



وقال حاكم منطقة خاركيف أوليه سينهوبوف للتلفزيون الأوكراني إن قنبلتين موجهتين استهدفتا المتجر الموجود في منطقة سكنية بالمدينة بعد ظهر أمس السبت.



وتسبب الهجوم بالقنبلتين في اندلاع حريق كبير أطلق عمودا من الدخان الكثيف الأسود لمئات الأمتار في الهواء.



وذكر مكتب المدعي العام المحلي أن 43 شخصا أصيبوا، مضيفا أنه لم يتم بعد تحديد هويات 10 من إجمالي 14 قتيلا.



وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف إن نحو 120 شخصا كانوا في متجر الأدوات عندما تعرض للقصف.



وأضاف: "الهجوم استهدف المركز التجاري بينما كان بداخله الكثير من الناس، من الواضح أن هذا عمل إرهابي".



وفي منشور على تطبيق تيليجرام قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن 16 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين منذ الهجوم.