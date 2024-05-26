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مقتل 6 وإصابة العشرات في ضربات روسية على خاركيف بأوكرانيا

أخبار دولية
2024-05-26 | 00:47
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مقتل 6 وإصابة العشرات في ضربات روسية على خاركيف بأوكرانيا
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مقتل 6 وإصابة العشرات في ضربات روسية على خاركيف بأوكرانيا

أعلن مسؤولون محليون أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في ضربات روسية استهدفت متجرا مزدحما للأدوات ومنطقة سكنية في مدينة خاركيف الأوكرانية أمس السبت.

وقال حاكم المنطقة أوليه سينهوبوف إن ستة قتلوا بعد استهداف المتجر الموجود في منطقة سكنية بقنبلتين موجهتين.

وأضاف أن اثنين على الأقل من القتلى من العاملين في المتجر، وأن 40 أصيبوا من بينهم ثلاثة على الأقل في حالة خطيرة.

وقال سينهوبوف إن 16 ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف إن نحو 120 شخصا كانوا في متجر الأدوات عندما تعرض للقصف.

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