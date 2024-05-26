مقتل مقاتل سني عراقي واحد على الأقل في هجوم شمالي بغداد

أكد مسؤولون ومصادر أمنية أن مقاتلا سنيا واحدا على الأقل قتل في هجوم بعبوة ناسفة عند نقطة تفتيش في خان بني سعد على بعد نحو 50 كيلومترا شمالي بغداد.



وذكر مصدران أمنيان ومصدر طبي أن مقاتلين اثنين من قوات الصحوة السنية الموالية للحكومةقتلا وأصيب ما لا يقل عن ستة منهم خمسة جنود عراقيين في الهجوم.



وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن نشر المعلومات الأمنية، إن شخصا قتل جراء انفجار عبوتين ناسفتين قرب نقطة التفتيش مساء السبت. وأضافت في بيان أيضا أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.







