الجيش الأوكراني يعلن تدمير 12 صاروخا و31 طائرة مسيرة خلال هجوم جوي روسي

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن القوات الأوكرانية دمّرت 12 صاروخا وجميع الطائرات المسيرة البالغ عددها 31 التي أطلقتها روسيا في خلال أحدث هجوم جوي لها خلال الليل.



ولا يزال مصير صاروخين من طراز كينجال الأسرع من الصوت غير معروف، لكن السلطات لم تقدم بعد تفاصيل عن مكان سقوطهما.



وقالت القوات الجوية إن الصواريخ والطائرات المسيرة أُسقطت فوق أجزاء من جنوب ووسط وغرب وشمال أوكرانيا.