الأمم المتحدة: انتشال 3 جثث بعد انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة

أعلنت الأمم المتحدة أن فرق الطوارئ انتشلت ثلاث جثث من بين الحطام بعد انهيار أرضي مهول في بابوا غينيا الجديدة، وتوقعت ارتفاع عدد القتلى الذي وصل إلى خمسة حتى الآن جراء الكارثة التي يخشى أن تكون أودت بحياة المئات.



وقالت وسائل الإعلام في الدولة الواقعة في المحيط الهادي شمالي أستراليا إن الانهيار الأرضي الذي وقع يوم الجمعة دفن أكثر من 300 شخص وأكثر من 1100 منزل عندما دمر قرية كاوكالام في إقليم إنجا على بعد نحو 600 كيلومتر شمال غرب العاصمة بورت مورسبي.



وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية إن أكثر من ست قرى تضررت من الانهيار الأرضي في منطقة موليتاكا بالإقليم.



وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن الانهيار الأرضي دفن أكثر من 100 منزل ومدرسة ابتدائية واحدة ومتاجر صغيرة وعددا من الأكشاك ودار ضيافة ومحطة وقود.