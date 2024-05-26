شاحنات مساعدات من مصر تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم



بدأت شاحنات مساعدات آية من مصر الأحد الدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل والقطاع، بحسب ما أوردت قناة قناة "القاهرة الإخبارية" المقرّبة من المخابرات المصرية.



وبحسب القناة، انطلقت "200 شاحنة" تحمل مساعدات إنسانية من الجانب المصري لمعبر رفح مع غزة، والمغلق منذ أوائل أيار بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه، إلى كرم أبو سالم. وأشارت الى أن القافلة تتضمن "أربع شاحنات تحمل وقودا".