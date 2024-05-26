مقتل 6 من حديثي الولادة في حريق بمستشفى في نيودلهي

اعلنت السلطات في نيودلهي إن ستة من الأطفال حديثي الولادة لقوا حتفهم في حريق بمستشفى لرعاية الأطفال بالعاصمة الهندية.



وأظهرت لقطات تلفزيونية فرق الإطفاء تحاول إخماد الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من مساء أمس السبت والتهم المستشفى الواقع في الجزء الشرقي من المدينة.



وذكرت إدارة الإطفاء لوكالة أنباء آسيا الدولية، التي تمتلك رويترز حصة أقلية فيها، أنه تم إنقاذ ستة أطفال آخرين ونقلهم إلى مستشفى مختلف، مع وضع أحدهم على جهاز للتنفس الصناعي. وتمت السيطرة على الحريق بعد ذلك. وقالت شرطة دلهي إن مالك مستشفى الأطفال لاذ بالفرار.



وذكر أرفيند كيجريوال رئيس حكومة دلهي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "يجري التحقيق في أسباب الحادث ولن يتم إعفاء المسؤول عن هذا الإهمال أيا كان".



ووقع الحادث بعد يوم من مقتل 27 شخصا في حريق بمركز ترفيهي في ولاية جوجارات غرب الهند. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اعتقال شخصين فيما يتعلق بذلك الحريق.

