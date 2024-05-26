زيلينسكي يدعو الرئيسين الأميركي والصيني لحضور القمة من أجل السلام في أوكرانيا (فيديو)

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد نظيريه الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ الى حضور القمة من أجل السلام في بلاده، والتي تستضيفها سويسرا في حزيران.



وقال زيلينسكي في مقطع مصوّر "أناشد قادة العالم الذين ما زالوا في منأى عن الجهود الدولية للقمة الدولية من أجل السلام: الرئيس بايدن قائد الولايات المتحدة، والرئيس شي قائد الصين".



أضاف "رجاء إدعما قمة السلام بقيادتكما الشخصية وحضوركما"، معتبراً أن "جهود الغالبية في العالم هي الضمان للإيفاء بكل الالتزامات".



ومن المقرر أن تقعد هذه القمة في مدينة لوسيرن وسط سويسرا في 15 حزيران و16 منه. وأكدت حكومة برن أنها وجّهت دعوات للمشاركة الى 160 وفداً لا تشمل روسيا.



وأشار زيلينسكي الى أن "أكثر من 80 دولة أكدت مشاركتها" في المؤتمر.



