الصليب الأحمر باليمن: إطلاق 113 محتجزا "في عملية من جانب واحد"

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أن 113 محتجزا أفرج عنهم من جانب واحد.



وقالت اللجنة: "جرى اليوم في صنعاء باليمن الإفراج عن 113 محتجزا على خلفية النزاع في عملية من جانب واحد. قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعم للمحتجزين لضمان إطلاقهم بطريقة إنسانية وكريمة".