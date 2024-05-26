اتفاق أول بين الحكومة الكولومبية ومتمردي "جيش التحرير الوطني"

وقعت الحكومة الكولومبية ومتمردو "جيش التحرير الوطني" في كراكاس اتفاقا أول في إطار مفاوضات السلام الجديدة بينهما، ينص على مشاركة المجتمع المدني في هذه العملية.



واعتبر المشاركون أن هذا الاتفاق الأول يشكل تقدما ملحوظا في عملية تفاوض طويلة بدأت في تشرين الثاني 2022.



وقال ممثلو الحكومة الكولومبية والمتمردين في بيان مشترك: "نعلم أن السلام لا يبنى على النسيان والإفلات من العقاب، وأن أصوات الضحايا أساسية بالنسبة الى هذه العملية ومشروعية الاتفاقات"، في إشارة الى مشاركة المجتمع المدني.



واضاف الجانبان: "نتعهد التحضير وعقد اجتماع يعرض فيه ضحايا النزاع المسلح وأعمال العنف (...) وممثلون آخرون محليون اقتراحات" لإثراء عملية السلام.



وأوضح بابلو بيلتران رئيس وفد المتمردين أن هذا الجهد يهدف للتوصل الى "اتفاق وطني كبير".