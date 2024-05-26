تقديرات أممية بمصرع 670 شخصاً في انزلاق التربة في بابوا غينيا الجديدة

أفاد مسؤول وكالة فرانس برس بأن تقديرات الأمم المتحدة تفيد بمصرع 670 شخصاً جراء انزلاق واسع للتربة في بابوا غينيا الجديدة، بعدما طمرت الوحول والأنقاض المئات منذ فجر الجمعة.



وقال المسؤول في المنظمة الدولية للهجرة في بور موريسبي سرحان أكتوبارك، لفرانس برس: "التقديرات تشير الى أن أكثر من 150 منزلاً قد طمرت".



وأضاف: "أكثر من 670 شخصاً باتوا في عداد القتلى"، مشيرا الى أن "الوضع فظيع مع استمرار التربة بالانزلاق. المياه جارية وهذا يسبّب خطراً هائلاً لكل المعنيين" في عمليات البحث.