مسؤول إسرائيلي: اجتماع متوقع لحكومة الحرب مساء الأحد لمناقشة اتفاق بشأن الرهائن

أعلن مسؤول إسرائيلي بارز لوكالة فرانس برس أنه من المتوقع أن يجتمع مجلس وزراء الحرب مساءً لبحث اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.



وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي في القدس الليلة في تمام الساعة التاسعة (18,00 ت غ) لبحث اتفاق إطلاق سراح الرهائن".