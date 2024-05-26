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تمديد إغلاق مطار نوميا في كاليدونيا الجديدة أمام الرحلات التجارية حتى الأحد المقبل
أخبار دولية
2024-05-26 | 05:48
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تمديد إغلاق مطار نوميا في كاليدونيا الجديدة أمام الرحلات التجارية حتى الأحد المقبل
سيبقى مطار نوميا الدولي مغلقًا أمام الرحلات التجارية حتى الأحد في الثاني من حزيران، على ما أعلنت غرفة التجارة والصناعة في كاليدونيا الجديدة، المشغلة للمرفق.
وبذلك تناهز فترة إغلاق هذا المطار ثلاثة أسابيع، بعدما تقرر غداة اندلاع أعمال شغب عنيفة في هذا الأرخبيل الفرنسي الواقع في المحيط الهادئ، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين.
ولا تزال حالة الطريق المؤدية إلى المطار في بعض الأماكن سيئة للغاية، وينتشر فيها حطام مركبات، بحسب مصادر محلية.
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