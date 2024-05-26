رغم أمر محكمة العدل الدوليّة بوقف العمليات.. القصف الإسرائيلي على جبهة غزة مستمر

يستمر القصف الإسرائيلي على جبهة غزة، ولا سيّما في رفح، رغم صدور أمر عن محكمة العدل الدوليّة لإسرائيل بوقف عمليّاتها العسكريّة في المحافظة الجنوبيّة.



وكان الجيش الإسرائيلي قد كثّف قصفه ليل السبت-الأحد بالمدفعيّة والطائرات. وقد أسفرت غارة جوّية استهدفت منزلاً شرقي رفح عن مقتل ستة أشخاص، بينهم طفلة عمرها 3 سنوات، بحسب الدفاع المدني في غزة.



إلى ذلك، أعلن مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه من المتوقع أن يجتمع مجلس وزراء الحرب مساء اليوم لبحث اتفاق بشأن الأسرى والمحتجزين لدى حماس.