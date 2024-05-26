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ماكرون إلى ألمانيا في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام

أخبار دولية
2024-05-26 | 06:24
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ماكرون إلى ألمانيا في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام
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ماكرون إلى ألمانيا في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد زيارة دولة لألمانيا تستمرّ ثلاثة أيّام لإعادة تأكيد قوّة العلاقات الثنائيّة ومحاولة التغلّب على الخلافات. 
     
وقبل أقلّ من أسبوعين من الانتخابات الأوروبّية، ستتميّز الزيارة برموز الوحدة والصداقة بين أكبر قوّتين في الاتّحاد الأوروبي، ويتخلّلها خصوصا إلقاء خطب حول أوروبا وزيارة للنصب التذكاري للهولوكوست. 
     
ويُقال في أروقة الرئاسة الألمانيّة: "نحن لا نحتفل كثيرا بما حقّقناه سويا" منذ المصالحة الفرنسيّة الألمانيّة عام 1963.
     
من جانبه يقول الإليزيه: "يمكننا التحدّث كثيرا عن تقلّبات الثنائي الفرنسي الألماني، لكنّ ثمّة أيضا ديمومةً وعمقا في العلاقات بين الشعبين وهذا ما تُظهره زيارة الدولة هذه".
     
وهذه أوّل زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى الجارة الكبيرة منذ زيارة جاك شيراك عام 2000.

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