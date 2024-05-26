البابا فرنسيس يشارك في انطلاق مباراة كرة قدم رمزية في إطار الاحتفالات بمهرجان "اليوم العالمي الأول للأطفال"

شارك بابا روما، البابا فرنسيس في انطلاق مباراة كرة قدم رمزية في إطار الاحتفالات بمهرجان "اليوم العالمي الأول للأطفال" الذي تستضيفه الفاتيكان في الاستاد الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما.



وظهر البابا فرنسيس بروح معنوية عالية وهو يلقي التحية على الأطفال الذين يمثلون أكثر من 100 دولة ووزع عليهم الحلوى وشجع الموجودين في الملعب على مصافحة بعضهم بعضا في بادرة سلام.



وعقد البابا في وقت سابق لقاء في الفاتيكان مع أطفال من مناطق متضررة من الحروب كان منهم فلسطينيون وأوكرانيون.