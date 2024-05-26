روسيا تعلن السيطرة على قرية في خاركيف بأوكرانيا

نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية سيطرت على قرية بيريستوف في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.



ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من التقارير المتعلقة بساحات القتال.