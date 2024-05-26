فايننشال تايمز: من المتوقع أن ترفع أميركا الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أنه من المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، ربما في الأسابيع المقبلة.