كتائب القسام تعلن أنها أطلقت "رشقة صاروخية كبيرة" في اتجاه تل أبيب

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الإسلامية إطلاقها "رشقة صاروخية كبيرة" في اتجاه تل أبيب بوسط إسرائيل هي الأولى منذ عدة أشهر.



وأفادت كتائب القسام عبر حسابها على تلغرام بأنها " تقصف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".



وأعلن الجيش الإسرائيلي من جانبه أن ثمانية صواريخ على الأقل أطلقت في اتجاه تل أبيب من مدينة رفح.



وبحسب الجيش فقد "اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية عددا من الصواريخ".