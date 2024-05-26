مصرع شخص وإجلاء المئات جراء فيضانات في أرمينيا

قضى شخص على الأقل وتم إجلاء أكثر من 200 آخرين بسبب فيضانات ألحقت أضراراً بطريق رئيسية وجسور في أرمينيا، على ما اعلنت السلطات.



وذكرت وزارة الداخلية أن شخصاً لقي حتفه وفقد آخر، فيما غادر 232 شخصاً منطقة لوري في شمال أرمينيا بسبب الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة.



واشارت الوزارة إلى أن العديد من الجسور وأجزاء من الطريق السريع الرئيسي الذي يربط هذه الدولة الجبلية بجورجيا تضررت بسبب فيضان نهر ديبيد.



وأعلنت شركة السكك الحديد الوطنية الغاء رحلات كل القطارات المتجهة إلى جورجيا بسبب انزلاق التربة على القضبان.



وقام رئيس الوزراء نيكول باشينيان بزيارة المنطقة المتضررة حيث تجري عمليات البحث والإنقاذ، بحسب المتحدثة باسمه نظلي باغداساريان.