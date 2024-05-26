تعيين فيصل المجفل سفيرا جديدا للسعودية لدى سوريا

ورفع السفير فيصل بن سعود المجفل الشكر والتقدير والامتنان للملك سلمان، ولولي العهد على الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا.



وأعرب المجفل عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية في خدمة مصالح السعودية وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد أن المملكة عينت فيصل المجفل سفيرا جديدا لها في سوريا.وهذه هي أول مرة تعين فيها السعودية سفيرا في دمشق منذ أن أعادت فتح السفارة هناك بعد إغلاقها في العام 2012 إثر اندلاع الحرب.