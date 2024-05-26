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وزير الخارجية الإسباني: الاعتراف بدولة فلسطين هو "إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني"
أخبار دولية
2024-05-26 | 09:13
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وزير الخارجية الإسباني: الاعتراف بدولة فلسطين هو "إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني"
اكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن الاعتراف بدولة فلسطين هو "إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني وافضل ضمان لأمن اسرائيل"، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.
ورحّب مصطفى بدوره باعتراف مدريد بدولة فلسطين الثلاثاء، الى جانب النروج وايرلندا، واشار إلى أننا "نريد أن تقوم كل دولة في أوروبا بخطوة مماثلة".
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