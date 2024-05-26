تظاهرة في مدريد احتجاجا على قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في وسط مدريد للتعبير عن معارضتهم لقانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين الذي يفترض أن يقر في 30 أيار.



وقال زعيم الحزب الشعبي اليميني البرتو نونييس فييخو،الذي دعا إلى هذه التظاهرة" "أطلب منكم سحب هذا العفو!".



وشارك في التظاهرة نحو عشرين ألف شخص بحسب الشرطة فيما أفاد المنظمون بأن العدد أكبر بأربع مرات من ذلك.



وشدد فييخو، بحضور رئيسي الحكومة السابقين خوسيه ماريا أزنار وماريانو راخوي، على أن "إسبانيا ليست للبيع (..) إسبانيا دولة قانون يتساوى فيها كل المواطنين أمام القانون وأمام القضاء".



وهتف المتظاهرون "بيدرو استقل!" في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسباني الحالي بيدرو سانشيز.



بعد الانتخابات التشريعية في تموز 2023 طرح الحزبان الانفصاليان في كاتالونيا في شمال شرق البلاد، العفو عن ناشطيهم الضالعين في محاولة لانفصال الإقليم أحبطت في العام 2017، شرطا لدعمهما الاشتراكي بيدرو سانشيز ليبقى في السلطة الأمر الذي وافق عليه الأخير.



ويجتمع مجلس النواب الإسباني في 30 أيار لإقرار قانون العفو هذا نهائيا.