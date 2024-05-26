بوريل يؤكد الحاجة الى سلطة فلسطينية "قوية" لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

شدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على الحاجة إلى سلطة فلسطينية "قويّة" لإحلال السلام في الشرق الأوسط.



وأكد، قبيل محادثات مقررة مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن وجود "سلطة فلسطينية فعالة هو أمر يصب في مصلحة إسرائيل أيضا"، موضحا أنه "من أجل تحقيق السلام، نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية لا ضعيفة".



إشارة إلى أن المسؤولين سيبحثان سبل تعزيز الحكومة الفلسطينية ليكون بإمكانها تولي السلطة في غزة بدلا من حماس.