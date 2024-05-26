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العاهل الأردني يدعو إلى "مضاعفة" المساعدات لغزة وإيصالها "بدون اعتراض"
أخبار دولية
2024-05-26 | 10:15
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العاهل الأردني يدعو إلى "مضاعفة" المساعدات لغزة وإيصالها "بدون اعتراض"
دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى "مضاعفة" المساعدات الإنسانية لغزة وإيصالها "بدون اعتراض أو تأخير"، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.
وأكد الملك الاردني، خلال استقباله رئيس مجلس العموم البريطان ليندسي هويل في قصر الحسينية في عمان، "أهمية تضافر الجهود الدولية لمضاعفة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان إيصالها بدون اعتراض أو تأخير".
وجدد دعوته المجتمع الدولي "للتحرك بشكل عاجل لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية بغزة، ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، باعتبارها شريان الحياة لنحو 2 مليون فلسطيني في غزة".
وشدد على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين"، محذرا من "خطورة عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح".
واشاد الملك بـ"موقف المملكة المتحدة الداعم لوقف إطلاق النار في غزة، وجهودها في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع".
أخبار دولية
العاهل الاردني
غزة
مساعدات
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