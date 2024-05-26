عواصف في تكساس تودي بشخصين على الأقل

لقي شخصان حتفهما على الأقل في شمال تكساس الذي ضربته ليل السبت الأحد عواصف تسببت ايضا بأضرار مادية كبيرة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.



وفي شمال دالاس، ضربت عاصفة شارعاً سكنياً ما أدى إلى مقتل شخصين، وفقاً للمسؤول الأمني في المقاطعة راي سابينغتون الذي تحدّث إلى التلفزيون المحلي "دبليو اف آي آي" (WFAA).



وقال: "أؤكد مقتل شخصين، ولكن يمكنني أن أقول لكم أيضاً إنّ هذا الرقم سيرتفع".



وأضاف "ما زلنا نبحث عن ضحايا، أعتقد أنّه لا يزال بإمكاننا العثور على ناجين".