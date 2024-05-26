مقتل 18 مدنيًا على الأقل بنيران مسلحين وسط مالي

قتل 18 مدنيًا على الأقل السبت بنيران مسلحين في قرية في وسط مالي، وفق ما افاد الأحد سكان ومصدر في الشرطة ومسؤول محلي.



وقال ثلاثة من سكان القرية لوكالة فرانس برس إن "جهاديين اطلقوا النار على قرويين على بعد ثلاثة كيلومترات من ديالاساغو. الحصيلة غير النهائية هي 18 قتيلًا و21 جريحًا".



وأكد مصدر في الشرطة ومسؤول محلي ما حصل، وتحدثا عن سقوط 19 قتيلًا.

