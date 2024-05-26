جرحى بهجوم بسكين في مترو مدينة ليون الفرنسية

أصيب أربعة أشخاص بجروح في ليون في شرق فرنسا جراء هجوم بسكين في مترو الأنفاق، أوقفت السلطات على أثره مغربيا يبلغ 27 عاما.



وأكد المدعي العام تييري دران لوكالة فرانس برس أن الرجل "المسلح بسكين" أوقفته الشرطة.



وقال مصدر في الشرطة إن اثنين من الجرحى أصيبا بجروح في البطن وأصيب ثالث بجروح في الذراع.



وأفادت الشرطة، بأن "المشتبه به، من الجنسية المغربية ويبلغ 27 عاما، ولا سجل له. ودخل المستشفى عدة مرات بسبب مشاكل نفسية".



وأشار مصدر في الشرطة إلى "وقائع تتعلق بالحق العام على صلة بالفعل بهذا الشخص وكشفت وجود مشاكل نفسية".



وأعلن مصدر في الشرطة عدم وجود "عناصر" تشير إلى أن العمل إرهابي.

