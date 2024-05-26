الآلاف يتظاهرون في أرمينيا ضد تسليم أراض إلى أذربيجان

تظاهر آلاف الأرمينيين ضد الحكومة، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان احتجاجا على تنازل يريفان عن أراض لصالح أذربيجان.



واندلعت الاحتجاجات في البلد الشهر الماضي بعدما وافقت الحكومة على تسليم بلدات إلى باكو، تسيطر عليها منذ تسعينات القرن الماضي.



وتحمل المنطقة، التي تم التنازل عنها، أهمية استراتيجية بالنسبة لأرمينيا، إذ أنها تشرف على طريق سريع حيوي يوصل إلى جورجيا.



ويشير السكان الأرمن للبلدات والقرى القريبة إلى أن الخطوة تقطعهم عن باقي البلاد ويتهمون باشينيان بتسليم الأراضي من دون أي مقابل.



وفي خطوة رئيسية باتّجاه تطبيع العلاقات بين البلدين اللذين خاضا حربين من أجل السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، أعادت يريفان إلى أذربيجان أربع قرى حدودية سيطرت عليها قبل عقود.



وشاهد مراسل فرانس برس آلاف الأشخاص يتدفقون إلى ساحة الجمهورية وسط يريفان في تظاهرة جديدة قادها الزعيم الديني باغرات غالستانيان المتحدر من منطقة تافوش حيث تقع القرى التي تم تسليمها إلى أذربيجان.



ودافع باشينيان عن التنازلات عن الأراضي على اعتبار أن هدفها إرساء السلام مع باكو.



لكن الخطوة أثارت احتجاجات تواصلت لأسابيع إذ أغلق متظاهرون طرقات رئيسية سعيا لإجباره على التراجع.