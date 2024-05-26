توقّع بأن ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية

كشفت صحيفة فايننشال تايمز أنه من المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، ربما في الأسابيع المقبلة.