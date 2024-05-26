مقتل 10 وإصابة 39 في حادث تصادم على طريق سريع في جنوب تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 39 آخرون في جنوب تركيا اليوم الأحد عندما اصطدمت حافلة ركاب بثلاث عربات أخرى على طريق سريع رئيسي.



وأشار الوزير على منصة التواصل الاجتماعي إكس إلى أن الحافلة التي كانت في طريقها إلى إسطنبول قادمة من ديار بكر اصطدمت بشاحنة وعربتين أخريين في منطقة طرسوس بالقرب من مدينة مرسين على البحر المتوسط.



وقالت الحكومة إن تحقيقًا بدأ للكشف عن ملابسات الحادث.