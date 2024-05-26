تنصيب غزالي عثماني رئيسًا لجزر القمر لولاية ثالثة

أدى رئيس جزر القمر غزالي عثماني اليمين الدستورية الأحد في حفل أقيم في العاصمة موروني بعد فوزه في كانون الثاني من الدورة الأولى بولاية رئاسية ثالثة في انتخابات طعنت المعارضة في نتائجها، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.



وغزالي عثماني الذي تولى السلطة للمرة الأولى بانقلاب في العام 1999 عاد إلى الحكم في العام 2016. وفي كانون الثاني، فاز رسميًا بـ57,2 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى العام 2029.



وبعد إعلان النتائج غير النهائية، شلت أعمال شغب البلاد البالغ عدد سكانها 870 ألف نسمة لأكثر من 48 ساعة، في اضطرابات سافرت عن قتيل بالرصاص وعدد من الجرحى.



وكانت المعارضة قد طلبت إلغاء الانتخابات، منددةً بتزوير فاضح.



وقال غزالي عثماني (65 عامًا): "في هذا اليوم الذي يحمل رمزية، أكرر دعوتي لجميع القوى الحية للأمة، الطبقة السياسية، الحكومة والمعارضة، للعمل معًا على الأساسيات لصالح التماسك الوطني".



وأدى الرئيس اليمين الدستورية على منصة أقيمت في ملعب مالوزيني الرياضي الذي لم تكن مقاعده الـ10 آلاف ممتلئة.