الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من الضحايا في قصف إسرائيلي قرب رفح

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الأحد أن قصفًا إسرائيليًا أسفر عن مقتل وإصابة "عدد كبير" من الأشخاص في منطقة مصنفة آمنة قرب مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.



وقال الهلال الأحمر في منشور على منصة إكس إن "طواقمه تنقل عددًا كبيرًا من الشهداء والإصابات عقب استهداف الاحتلال لخيام النازحين قرب مقر الأمم المتحدة شمال غربي رفح".



وأضاف أن "الموقع صنفه الاحتلال الإسرائيلي منطقة إنسانية".



وأفادت وزارة الصحة التي تديرها حماس ولجنة الطوارىء في محافظة رفح عن غارة على مركز للنازحين قرب المدينة، قائلتين إنها أسفرت عن مقتل وجرح العشرات.



ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب للتعليق.