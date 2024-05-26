المكتب الإعلامي الحكومي لحماس: سقوط 30 شخصًا على الأقل في قصف إسرائيلي لمركز نزوح قرب رفح

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة حماس ليل الأحد مقتل 30 شخصًا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزًا للنازحين قرب مدينة رفح في أقصى جنوب غزة.



وقال المكتب في بيان إن "القصف أدى إلى استشهاد 30 شهيدًا ووقوع عشرات الإصابات"، فيما أكد الدفاع المدني في غزة الغارات الإسرائيلية على المنطقة التي أشار إلى أن 100 ألف نازح يعيشون فيها.