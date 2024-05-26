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ماكرون يدعو للدفاع عن الديموقراطية في مستهل زيارة دولة إلى ألمانيا
أخبار دولية
2024-05-26 | 17:28
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ماكرون يدعو للدفاع عن الديموقراطية في مستهل زيارة دولة إلى ألمانيا
استهل إيمانويل ماكرون الأحد أول زيارة دولة يجريها رئيس فرنسي لألمانيا منذ ربع قرن بالدعوة للدفاع عن الديموقراطية في مواجهة النزعة القومية في الانتخابات الأوروبية المقبلة.
وحضر ماكرون مهرجانًا للديموقراطية في أولى محطاته في ألمانيا، وقد حذر رفقة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير من "انبهار بالاستبداد يتنامى" في الدولتين الرئيسيتين في الاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون: "ننسى في كثير من الأحيان أنها معركة لحماية الديموقراطية"، لافتًا إلى أن "القوميين لو كانوا في السلطة في أوروبا في السنوات الأخيرة لما كان التاريخ على ما هو عليه"، مشيرًا إلى قرارات متصلة بجائحة كوفيد وغزو روسيا لأوكرانيا.
وقال الرئيس الألماني: "نحن بحاجة إلى تحالف للديموقراطيين في أوروبا"، مضيفًا: "ماكرون محق في إشارته إلى أن الظروف اليوم قبل الانتخابات الأوروبية تختلف عن الانتخابات السابقة، لقد حدثت أمور كثيرة".
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