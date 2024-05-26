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إيطاليا تعارض إستخدام أسلحة تم إمداد أوكرانيا بها لضرب أراض روسية

أخبار دولية
2024-05-26 | 17:35
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إيطاليا تعارض إستخدام أسلحة تم إمداد أوكرانيا بها لضرب أراض روسية
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إيطاليا تعارض إستخدام أسلحة تم إمداد أوكرانيا بها لضرب أراض روسية

جددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأحد معارضتها لاستخدام أسلحة تم إمداد أوكرانيا بها لضرب أراض روسية، بعد اقتراح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) رفع قيود مفروضة على هذا الصعيد.

ووفقًا لتقارير وسائل إعلام إيطالية، أشار الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في تصريحات لصحيفة "ذي إيكونوميست" البريطانية الأسبوعية إلى أن حلفاء أوكرانيا يجب أن يفكروا في أن يسمحوا لكييف باستخدام أسلحة يوفرها الحلف لضرب أهداف في روسيا، بدلًا من تقييد استعمالها بالأراضي الأوكرانية. 

وقالت ميلوني للتلفزيون الإيطالي: "لا أعرف لماذا قال ستولتنبرغ شيئًا كهذا، أعتقد أن علينا أن نكون حذرين للغاية".

وتشن أوكرانيا بانتظام ضربات عبر الحدود في روسيا، وخاصة في منطقة بيلغورود، وهو تكتيك تعتبره انتقامًا عادًلا في القتال منذ أن شنت موسكو غزوها في شباط 2022.

ووفقًا لمجلة "ذي إيكونوميست"، تستخدم أوكرانيا حتى الآن طائرات مسيرة محلية الصنع في ضربات تنفذها في روسيا.

وقال ستولتنبرغ في المقابلة التي أجرتها معه الصحيفة البريطانية ونشرت الجمعة: "حان الوقت للحلفاء للنظر في ما إذا ينبغي عليهم رفع بعض القيود التي فرضوها على استخدام الأسلحة التي قدموها لأوكرانيا".

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