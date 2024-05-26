زلزال بقوة 6.5 درجة يهز جزر تونغا

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالًا بلغت قوته 6.5 درجة ضرب جزر تونغا.



وأشار المركز إلى أن الزلزال كان على عمق 111 كيلومترًا.



وقال المركز الوطني الأميركي للإنذار من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) إنه لا يوجد تهديد من أمواج مد عاتية جراء الزلزال، استنادًا إلى المعلومات المتاحة.