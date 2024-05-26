إعادة انتخاب نوسيدا رئيسًا لليتوانيا

أعيد انتخاب رئيس ليتوانيا المنتهية ولايته غيتاناس نوسيدا الأحد في الجولة الثانية من الانتخابات وفق ما أظهرت نتائج رسمية شبه نهائية، فيما أقرت منافسته بهزيمتها.



وأفادت لجنة الانتخابات بأن نوسيدا فاز بنسبة 74,6 بالمئة من الأصوات بعد فرز 96 بالمئة من أوراق الاقتراع.



وأشارت منافسته رئيسة الوزراء إنغريدا سيمونيت إلى أنها "تهنىء رئيس ليتوانيا المنتخب".



وقال نوسيدا (60 عامًا) للصحافة في فيلنيوس: "الشعب الليتواني عهد إلي بتفويض كبير من الثقة وأنا أدرك جيدًا أنه سيتعين علي أن أعتز برصيد الثقة هذا".



وأضاف: "الآن بعد أن أصبحت لدي خمس سنوات من الخبرة، أعتقد أنني سأكون بالتأكيد قادرًا على الإفادة منها أولًا وقبل كل شيء لتحقيق أهداف الرفاهية لجميع الليتوانيين".