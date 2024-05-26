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حماس تدعو الفلسطينيين إلى الإنتفاض والخروج بمسيرات غاضبة بعد مجزرة رفح
أخبار دولية
2024-05-26 | 18:06
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حماس تدعو الفلسطينيين إلى الإنتفاض والخروج بمسيرات غاضبة بعد مجزرة رفح
دعت حركة حماس مساء الأحد الفلسطينيين إلى "الانتفاض والخروج بمسيرات غاضبة" ضد "المجزرة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان: "على ضوء المجزرة الصهيونية المروعة مساء اليوم التي ارتكبها جيش الاحتلال المجرم ضد خيام النازحين، ندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل والخارج إلى الانتفاض والخروج بمسيرات غاضبة ضد المجزرة".
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