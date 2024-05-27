زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم سيتشوان في الصين

ذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل اليوم، أن زلزالا بقوة خمس درجات ضرب منطقة مولي في إقليم سيتشوان.



وأفاد المركز على صفحته الرسمية بموقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي بأن الزلزال وقع في الساعة 11:07 صباحا (0307 بتوقيت غرينتش) في منطقة مولي الواقعة في ليانغشان في سيتشوان.



ووقع الزلزال على عمق ثمانية كيلومترات.